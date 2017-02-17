Насіров vs Данилюк: голова ДФС поки не ходив в НАБУ за зверненням міністра фінансів

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров поки що не ходив в Національне антикорупційне бюро за зверненням міністра фінансів Олександра Данилюка.

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«Після претензій Данилюка не ходив», - сказав Насіров, відповідаючи на питання журналістів про те, чи викликали його в антикорупційні органи за зверненням міністра фінансів.

Також, за словами Насірова, в уряд з питання притягнення до дисциплінарної відповідальності його також не викликали. «Мене Кабінет міністрів поки що не запрошував», - зазначив він.

Раніше, 6 лютого, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ініціює звернення до антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Національного агентства з протидії корупції (НАПК) для розслідування діяльності голови Державної фіскальної служби, зокрема й факту його перебування на інавгурації президента США Дональда Трампа в січні цього року у Вашингтоні.

Крім того, за словами Данилюка, ДФС займається саботажем низки рішень Мінфіну, у зв'язку з чим міністр ініціював перед урядом притягнення Насірова до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Роман Насіров очолив ДФС в травні 2015 року за результатами кадрового конкурсу, оголошеного після звільнення попереднього керівництва служби на чолі з Ігорем Білоусом, який нині очолює Фонд держмайна. Насіров на той момент керував парламентським комітетом з питань податкової і митної політики.

Наприкінці вересня 2016 року Мінфін затвердив і направив керівництву ДФС ключові показники ефективності (Key Performance Indicators - KPI) у реформі ДФС. Одним з KPI була регулярна оцінка задоволеності платників податків роботою ДФС. Голова служби повинен був щомісяця звітувати про виконання цих KPI і оприлюднити ці звіти на сайті ДФС. Таких звітів не було.

Фактично, представлені Мінфіном KPI стали вже другим пакетом вимог до Насірова. Перші показники були озвучені влітку 2015 року тодішнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Від керівника ДФС Яценюк вимагав реструктуризації Фіскальної служби, розробки змін до законодавства спільно з Мінфіном, боротьби з податковим шахрайством щодо ПДВ, збільшення надходжень ПДВ за рахунок ліквідації «податкових ям» за травень-липень на 5% і повної кадрової ротації.