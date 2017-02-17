Власники "Каравану" готують заяву в прокуратуру через незаконний арешт майна столичного ТРЦ

Як повідомлялося раніше, першопричиною ситуації є відмова "ВТБ" від узгодженого сторонами формату пролонгації (реструктуризації) заборгованості. Використавши як привід дії ВДВС по стягненню штрафу, який був предьявлено компанії ДАБК, банк ініціював судове провадження.

В даний час по ПрАТ "Лекс Холдинг" судом відкрито провадження у справі про банкрутство. Відповідно, компанія згідно з чинним законодавством не має права виплачувати борги. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що з моменту порушення провадження у справі про банкрутство арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Як повідомили юридичні представники "Лекс Холдинг": "Зараз знаходиться в процедурі банкрутства, яка передбачає ряд обмежень, пов'язаних, в тому числі, з режимом управління і розпорядження майном. А значить, дії Голосіївського суду Києва містять в собі ознаки складу злочинів, передбачених ст .ст. 364, 375 Кримінального кодексу України. Крім того, особливості лінії поведінки банку "ВТБ" в ході судових розглядів наводять експертів на думку про намір захопити майно "Лекс Холдинг".

В даний час представники ПрАТ «Лекс Холдинг» готують заяву відповідного змісту в Прокуратуру м.Києва, яка здійснює контроль за правоохоронними органами, і уповноважена здійснювати перевірки кримінальних проваджень та їх витребування.