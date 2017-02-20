Євросоюз не хоче говорити з Лондоном про торгівлю до прогресу щодо Brexit

Євросоюз не має наміру обговорювати з Великобританією питання про торговельну угоду до того, як буде досягнуто прогресу щодо виходу Британії з ЄС, пише видання Financial Times.

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Такий стан збережеться принаймні до наступного Різдва (25 грудня). ЄС відмовляється від будь-яких переговорів, що стосуються торгівлі, до того, як буде досягнуто прогресу за двома напрямками. Перше питання стосується виплати Великобританією 60 мільярдів євро у зв'язку з виходом, другий - прав громадян Євросоюзу, які проживають у Великобританії.

Фінансові відносини між Великобританією та ЄС і питання доступу британських компаній на європейський ринок, а європейських – на британський стануть центральними пунктами порядку денного переговорів про умови виходу Британії з ЄС, які почнуться не раніше кінця березня і триватимуть півтора-два роки, передає Прайм.

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Після референдуму про вихід Британії з ЄС, який пройшов 23 червня 2016 року, багато компаній, у тому числі фінансові, оголосили про намір перевести європейські штаб-квартири з Лондона в інші європейські столиці. Занепокоєння фінансистів підігрівають деякі заяви британської влади: наприклад, заступник міністра торгівлі Великобританії Марк Гарньєр заявив, що банки, які базуються в країні, швидше за все, будуть позбавлені права вільного доступу на європейські ринки. Міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що Великобританія не виключає сплати внесків у європейський блок, щоб мати доступ до єдиного ринку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що великі британські банки звернулися до Мінфіну, висловивши бажання зберегти можливість працювати за законами ЄС протягом строку п'яти років після виходу країни з блоку і керуватися юридичними рішеннями Європейського суду з їх діяльності.