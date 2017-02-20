Нацбанк виступає за прискорення судової реформи в країні

Національний банк України вважає за необхідне якнайшвидше проведення в країні якісної судової реформи, що виключає корупційні дії і підвищує ефективність судової системи.

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Як наголошується на сайті регулятора, протягом 2014-2017 років за результатами судового розгляду позовів клієнтів 20 банків з вимогою скасувати рішення НБУ про визнання фінустанови неплатоспроможним 46 справ виграв НБУ, у той час як 6 справ вирішилися на користь банків-банкрутів.

За інформацією НБУ, найчастіше судилися з регулятором клієнти банків "Хрещатик" і "Дельта Банк", за яким було по 7 позовів, а також банку "Фінанси та Кредит", за яким було 15 позовів.

Також регулятор повідомив, що на розгляді в судах знаходиться ще 61 подібна справа за позовами клієнтів 19 банків.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі, 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.