Банк Англії: Brexit матиме негативний вплив на економіку

Керівництво Банку Англії у вівторок виступило на захист своїх прогнозів щодо економіці Великобританії. Незважаючи на те, що темпи зростання в короткостроковій перспективі виявилися вищими за очікувані, прискорення інфляції в найближчі кілька місяців призведе до падіння споживчих витрат, сказали в центральному банку.

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На початку лютого Банк Англії підвищив свій прогноз щодо зростання ВВП Великобританії в 2017 році до 2,0% проти 1,4% у листопаді і 0,8% в серпні, пише Прайм.

В центральному банку зазначили, що підвищення прогнозу відображає такі фактори, як заходи стимулювання з боку самого Банку Англії, пом'якшення грошово-кредитної політики, а також поліпшення перспектив світової економіки.

Ендрю Халдейн, головний економіст Банку Англії, сказав, що керівництво змінило свою думку щодо "короткострокової динаміки зростання, проте "сприйняття довгострокових наслідків" Brexit залишилося незмінним. Ослаблення торгових зв'язків з ЄС тиснутиме на темпи зростання ВВП в найближчі кілька років, вважають у центральному банку. При цьому прихильники виходу з ЄС кажуть, що велику Британію чекає процвітання, оскільки вона зможе укладати нові торговельні угоди і позбавиться від зайвої бюрократії.

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Незважаючи на хороший прогноз зростання на поточний рік, у Банку Англії очікують падіння споживчих витрат, оскільки доходи домогосподарств впали через високі ціни, додав Халдейн. Річна інфляція в січні прискорилася до 1,8%, максимального рівня за два з половиною роки.

Банк Англії, як і багато інших, не очікував настільки високих показників споживчих витрат у другій половині 2016 року після червневого референдуму про членство Великобританії в ЄС. Велика частина економістів вважала, що споживачі скоротять свої витрати. Замість цього, за рахунок споживчих витрат британська економіка показала річне зростання в 2%, перевершивши всі економіки країн Великої сімки.

1 лютого британська Палата громад (нижня палата парламенту Великобританії) прийняла законопроект про Brexit у другому читанні. Відповідне голосування було проведено після рішення Верховного суду, який постановив, що уряд країни не має права приймати рішення про вихід з ЄС без рішення парламенту, оскільки це рішення спричинить за собою зміни в британському законодавстві, що є прерогативою парламенту.