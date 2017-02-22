Уряд Росії розробив податкові маневри, які оплатить населення

Мінфін РФ, а також Мінекономрозвитку і Центр стратегічних розробок Олексія Кудріна розробляють варіанти податкового маневру, останні готують власні програми реформ, пишуть "Ведомости".

Економісти сходяться на думці, що навантаження на населення можна підвищувати. Ставка ПДФО може зрости, залишитися єдиною, але фактично стати прогресивною, так як може бути введено неоподатковуваний мінімальний дохід. Обговорювані маневри в різних конструкціях можуть також привести до зниження страхових внесків та зростання ПДВ.

Читайте такожРосія котиться в тартарари: кожен третій росіянин має всі шанси стати жебракомКомбінація зміни податкового навантаження з ПДФО, внесками і ПДВ обговорюється на нарадах в уряді з осені. У посланні Федеральним зборам президент Володимир Путін доручив до грудня 2017 р. підготувати пропозиції щодо податкової реформи – як частини плану реформ для прискорення економічного зростання в 2018-2024 рр.

У Мінфіні обговорювалося підвищення ПДФО до 15%, з яких 6-8 відсоткових пунктів потрібно направляти у федеральний бюджет. Підвищення ПДФО компенсується зниженням навантаження на роботодавців – з 30 до 21% ставки страхових внесків. Це один з варіантів, підкреслює федеральний чиновник.

Мінекономрозвитку пропонує підвищити ПДФО до 15% і ввести відрахування, кажуть два чиновника, а ще зробити ПДВ рівним 21% (зараз 18%) і страхові внески – теж 21%. Ці пропозиції не відповідають дійсності, впевнений представник Мінекономрозвитку. Поки йде відомча та експертна дискусія, говорить інший чиновник: «Ні в уряді, ні у президента маневри з внесками, ПДВ та ПДФО не обговорювалися».

ПДФО – ключовий податок для регіональних бюджетів, за 11 років його частка в їх власних доходах зросла з 29 до майже 38% у 2016 р.

Надходження від ПДФО до 2016 р. зросли на 7,5% (понад 3 трлн, 1 дол. - 58 руб.), говорив керівник Федеральної податкової служби Михайло Мішустін.

Підвищення ставки ПДФО до 17% з наданням вирахування (або всім, або бідним громадянам) на рівень прожиткового мінімуму опрацьовувалося і обговорювалося на майданчику Центру стратегічних розробок, говориться в матеріалах його експертів, з якими ознайомилися «Ведомости». Такий варіант був би нейтральний для бюджетної системи, йдеться в експертній записці.

Якщо погодитися з маневром, потрібно визнати, що страхова пенсійна модель провалилася, говорить чиновник, а донастройка не означає демонтажу того, що є.

Експерименти з ПДФО загрожують поверненням сірих схем виплати зарплат, попереджає чиновник фінансово-економічного блоку. Тіньовий сектор зараз може становити близько 5 трлн руб., оцінюють в Мінекономрозвитку. Це збігається з річними розрахунками Мінфіну.

Наприклад, компанії можуть зареєструвати своїх працівників як індивідуальних підприємців і платити 6% податок, говорить керуючий партнер Taxadvisor Дмитро Костальгін. Раніше були поширені різні схеми – наприклад, роботодавці домовлялися з банками, щоб працівники отримували дохід як відсотки від депозиту, згадує він, але зараз від таких схем все частіше відмовляються.

Введення плоскої шкали ПДФО було єдиним безумовним позитивом російської податкової реформи, каже Володимир Назаров з НДФІ: «Треба десять разів подумати, перш ніж відмовлятися від цього завоювання». Прогресивний податок – один із заходів згладжування нерівності доходів, вказує Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Але та ж ОЕСР називає прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб шкідливою для економічного зростання.