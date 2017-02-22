У Франції вже рахують, скільки мільярдів втратить країна в разі виходу з єврозони

У разі виходу Франції з єврозони, на чому наполягає кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен, ВВП країни знизиться на 2,3%, що в грошовому вираженні становитиме €180 млрд, йдеться в дослідженні французького аналітичного Інституту Монтеня, дані якого наводить Les Echos, передає RNS.

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«Відплив капіталу в інші країни, недовіра громадян та компаній до знеціненої валюти та спрощений доступ банків до іноземного фінансування створять серйозну загрозу для французьких фінансових установ», — підкреслюється в дослідженні. Крім цього, повернення Франції до франка може призвести до втрати понад 500 тис. робочих місць.

Тиждень тому голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Галло заявив, що повернення до франка призведе до зростання держборгу Франції на €30 млрд.

Лідер ультраправої партії «Національний фронт» і один із основних претендентів на пост президента Франції Марін Ле Пен не раз наполягала на необхідності виходу Франції з єврозони, підкреслюючи, що євро — скоріше інструмент політичного тиску ЄС, ніж фінансовий інструмент.