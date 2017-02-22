Держказначейство заявляє про шахраїв, які виманюють гроші у громадян від його імені

Державна казначейська служба України рекомендувала громадянам утриматися від перерахування грошових коштів на підставі телефонних дзвінків нібито від його імені і поводитися в таких ситуаціях у правоохоронні органи.

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Як наголошується на сайті Держказначейства, на його телефонну "гарячу" лінію стали надходити звернення громадян, які отримували телефонні дзвінки від нібито працівників відділу контролю соціальних виплат з місцезнаходженням в Києві по вул. Бастіонній, 6. Шахраї пропонували повернути громадянам кошти за раніше придбані неякісні товари (харчові добавки, пояси проти радикуліту) з умовою попередньої оплати "страхового внеску" розміром 3-4 тисяч гривень.

"Держказначейство, яке знаходиться у Києві по вул. Бастіонній, 6, не має у своїй структурі відділу контролю соціальних виплат. Повернення покупцям коштів за придбані ними товари в компетенції служби не входить. Вважаємо за доцільне застерегти від подібних "страхових" перерахувань коштів", - наголошується в повідомленні.