Депутати відхилили законопроект про регулювання діяльності ломбардів

Після того, як за прийняття відповідного законопроекту №1800 «Про ломбарди і ломбардну діяльність» у першому читанні проголосували 164 народних депутати, за повернення в профільний комітет на доопрацювання – 184, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 181 за необхідного мінімуму в 226 голосів, голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що рішення не прийнято і законопроект вважається відхиленим.

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Представляючи документ, член парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Максим Поляков запропонував підтримати ініціативу, яка визначає ломбарди як небанківські фінансові установи і встановлює порядок їх діяльності.

У свою чергу, голова комітету Сергій Рибалка зазначив, що ломбарди в умовах кризи стрімко розвиваються. «Обсяг цього ринку минулого року тільки за офіційними даними перевищив 16 млрд грн, але досі його діяльність практично не врегульована законодавством», - сказав він.

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За словами депутата, закон створює правові основи для діяльності ломбардів і регулює функції нагляду за ними. «Комітет розглянув цей проект ще в березні 2015 року і рекомендував прийняти його за основу», - додав Рибалка.

Довідка УНІАН. Діяльність ломбардів в Україні регулюється Цивільним кодексом, Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг.

У березні минулого року Нацкомісія заявила про плани ініціювати законодавчі зміни з метою підвищення вимог до мінімального капіталу ломбардів з 200 тис. грн до 500 тис. грн, ломбардів з розвиненою регіональною мережею - до 1 млн грн.