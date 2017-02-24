Китай вперше в історії обійшов США за обсягами торгівлі з Німеччиною
Китай в 2016 році вперше в історії став найважливішим торговим партнером Німеччини, а США опустилися на третє місце, не зумівши обійти і Францію.
Китай за підсумками 2016 року вперше став найважливішим торговим партнером Німеччини, змістивши з першого місця Сполучені Штати, які опустилися на третє місце після Франції, яка зберегла за собою другу позицію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального бюро статистики Німеччини, передає РБК.
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Обсяг зовнішньої торгівлі між Німеччиною та Китаєм у минулому році зріс до 170 млрд євро ($180 млрд). Франція залишилася на другому місці з обсягом зовнішньої торгівлі в 167 млрд євро. Сполучені Штати замикають трійку лідерів за обсягом торгівлі в 165 млрд євро.
У 2015 році Сполучені Штати були головним торговим партнером Німеччини. Тоді вони вперше з 1961 року обігнали Францію.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Китай вперше поставив в Європу енергетичне обладнання для АЕС.