Кількість вакансій в Україні збільшилася майже на 50% - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що кількість вакансій в Україні зросла на 47%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради в Києві.

Читайте такожВ Україні зросла кількість зареєстрованих безробітних

"Сьогодні очевидно, що зайнятість населення зростає, відповідно безробіття падає. Кількість вакансій збільшилася на 47%, які ми сьогодні представляємо на ринку праці. І це, хочу підкреслити, тільки початок. 4 мільйони українських громадян вже по січню місяцю отримали вищу заробітну плату (3,2 тисячі гривень - УНІАН)", - зазначив Гройсман.

Він також додав, що "хронічно дефіцитний Пенсійний фонд сьогодні почав зменшувати свій дефіцит".

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко уточнив, що зростання кількості вакансій спостерігається по всій Україні. За його словами, кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості, зменшилася на 70 тисяч осіб, тобто з 470 тисяч до 400 тисяч.