Підписана угода про утворення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Угоду про це підписали сьогодні Голова Об’єднання організацій роботодавців Анатолій Кінах та Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник на Зібранні повноважних представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, що визнані репрезентативними на національному рівні.

«Перезавантаження Спільного представницького органу сторони роботодавців було давно на часі. Відомо, що в суспільних стосунках виграють сильні, консолідовані структури, які здатні оперативно відпрацьовувати та захищати спільну позицію. Саме з ними рахуються, їх вважають опорою, до них прагнуть приєднатися. Єдність і відповідальність, а не суперечки та розбіжності – от в чому сила роботодавців. Саме цього, маю надію, ми домоглися сьогодні», – наголосив Голова ООРУ Анатолій Кінах.

Спільний представницький орган сторони роботодавців є вищою ланкою репрезентативних всеукраїнських об’єднань. Він забезпечує якісний рівень соціального діалогу зі сторони роботодавців, представляє інтереси організацій у стосунках з парламентом, урядом, іншими органами виконавчої влади, зі сторонами соціального діалогу. Все, що вчиняє СПО в практичній площині, спрямоване на зростання конкурентоспроможності національної економіки, розбудову цивілізованих та справедливих трудових відносин.

СПО сторони роботодавців на національному рівні делегує своїх представників для ведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах.

Головою СПО обрано Голову Ради ФРУ Д.М.Олійника, першим заступником – Голову ООРУ А.К.Кінаха.

Усі об’єднання організацій роботодавців, що визнані згідно з чинним законодавством репрезентативними на національному та галузевому рівні, мають право приєднатися до ухваленої Угоди.