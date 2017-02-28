Регулятор фінансового ринку Британії назвав ризики "жорсткого" Brexit

Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (Financial Conduct of Authority, FCA) побоюється, що за умов реалізації "жорсткого" варіанту Brexit без спеціального перехідного періоду на фінансовому ринку можуть виникнути незворотні ризики, які призведуть до порушення функціонування фінринків Великобританії та ЄС.

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Про це йдеться в листі голови FCA Ендрю Бейлі, адресованому британському парламенту, повідомляє Прайм.

За його словами, необхідність термінової зміни нормативної бази може призвести до виникнення регуляторних, правових і ринкових ризиків у фінансовому секторі. Учасники ринку можуть втратити свої конкурентні переваги, а регулятор не зможе своєчасно і ефективно припиняти та стримувати неправомірні дії неблагонадійних учасників ринку. В результаті можуть постраждати споживачі - клієнти фінансових організацій, попередив Бейлі.

Серед ризиків, які можуть мати істотний негативний вплив на ринок, голова FCA відзначив ситуацію з європейськими паспортами фінансових організацій, які дозволяють їм вільно надавати свої послуги у всіх 28 країнах ЄС.

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Раніше він зазначав, що серед понад 5 тисяч компаній, зареєстрованих у Британії, тільки у одиниць є паспорт на діяльність в ЄС або Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). При цьому близько 8 тисяч компаній, зареєстрованих в ЄС чи в ЄЕЗ, мають паспорта, що дозволяють їм вести бізнес у Великобританії.

У разі відсутності перехідного періоду виникне ризик того, що європейські компанії в один момент просто не зможуть вести свій бізнес в Сполученому Королівстві, застеріг Бейлі. Для обробки заяв компаній та видачі дозволів регулятору може знадобитися близько 23 тижнів, заявив він.

Бейлі також повідомив, що FCA працює над тим, щоб максимально передбачити всі нормативно-правові ситуації, які можуть виникнути під час запуску Brexit. Також він заявив, що британському регулятору може знадобитися допомога уряду, а також співпраця з фінансовими регуляторами країн ЄС.