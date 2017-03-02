Торгпред назвала прямі втрати України через фінансову агресію РФ

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська в інтерв'ю DT.UA.

За її словами, найбільші втрати торкнулися експорту до Киргизстану та Казахстану.

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"Найбільші втрати - це експорт в Казахстан і Киргизстан - понад 40% експорту втрачено. Але "зачепило" і решту країн. Якщо все просумувати, то ми вийдемо на цифру близько одного мільярда доларів прямих втрат. Акцентую вашу увагу саме на тому, що це прямі втрати, тобто лише від продажу товарів. Але ми втрачаємо і на ринку супутніх послуг, в секторі перевезень та логістики. І все це - на тлі падіння промислового виробництва в самій Україні та падіння її експорту до РФ", – зазначила заступник міністра.

За її словами, російська торгова агресія переслідує відразу кілька цілей.

"Перша - обмежити надходження валютної виручки до України, зробивши нас фінансово слабшими. Друга - витіснити український продукт з ринків цих країн, замінивши їх російською продукцією. У більшості випадків це дійсно взаємозамінні товари. Третя ціль - дати зрозуміти транснаціональним корпораціям, які мають виробництва як на території України, так і в Росії, що їм варто залишати українську землю, та розвивати виробництво на тій території, яка може забезпечити їм безпроблемний доступ на ринки", – підсумувала Микольська.