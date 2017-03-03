Експорт України до італійського регіону Венето перевищив експорт до деяких країн Європи – посол

Про це посол України в Італійський Республіці Євген Перелигін повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Української-італійське економічне співробітництво вийшло на такий рівень, коли для презентації потенціалу двосторонньої співпраці нам залюбки надають найкращі зали. Учора в чудовому палаці Ca' Vendramin у Венеції, де ще 500 років тому було відкрито перше в Європі казино, у присутності регіональної влади та підприємців Венето презентував результати та перспективи двосторонньої співпраці», – заявив Перелигін.

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«При цьому величезний інтерес місцевого бізнесу до економічної співпраці з Україною базується на тому факті, що минулого року український експорт до цього регіону сягнув близько 500 млн дол. США, а товарообіг Україна - Венето перевищував товарообіг нашої країни з такими країнами, як Болгарія або Греція, Данія чи Норвегія, Португалія чи Сербія, Фінляндія чи Швеція», – наголосив посол.

Також він сказав, що товарообіг із цим італійським регіоном був вищим, аніж із Британією, Францією чи Австрією.