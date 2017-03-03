"Каравану" вдалося відбитися від підробленого судового рішення за позовом "ВТБ"

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу компанії, до приватного нотаріуса С. Мазуренка звернулася якась жінка, яка мала намір зареєструвати скасування арештів нерухомого майна ТРЦ. Вона пред'явила визначення Васильківського міськрайонного суду Київської області, з тексту якого вбачається, що ці дії обумовлена наміром банку ВТБ (РФ) в подальшому зареєструвати за собою право власності на ТРЦ. Однак це "рішення" в реєстрі було, а факт його існування в суді спростували.

Закономірно нотаріус запідозрив, що рішення підроблене і є інструментом спроби обманним шляхом заволодіти майном "Лекс Холдингу", і тому звернувся із заявою в прокуратуру. За інформацією "Лекс Холдинг", жінка, яка подала нотаріусу підроблені документи, в ході допиту повідомила, що до неї звернувся якийсь невідомий їй раніше чоловік, який попросив її за грошову винагороду надати документи нотаріусу.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 42017041690000031, що юристи "Лекс Холдинг" коментує наступним чином: "З урахуванням того, що наслідком шахрайських дій повинна була стати реєстрація ТРЦ "Караван" за банком ВТБ, останній є єдиним вигодонабувачем у цій злочинній схемі. Для нас абсолютно очевидно, що ініціатором всього цього виступив саме банк. Більш того, після відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства, саме ВТБ, намагаючись відвести підозри, спробував повторно зареєструвати ті ж арешти, які не вийшло зняти за підробленим рішенням. Тим самим зміцнивши підозри в навмисності своїх дій. На даний час прокуратурою проводяться всі необхідні слідчі дії, які, як ми сподіваємося, дозволять встановити істину і відновити справедливість".

Нагадаємо, раніше "Лекс Холдинг" повідомив про запобігання чергової спроби рейдерського захоплення компанії за позовом ВТБ.

Водночас, за інформацією ЗМІ, першопричиною ситуації є відмова банку "ВТБ" від узгодженого з ним "Лекс Холдинг" формату пролонгації (реструктуризації) заборгованості. Використавши як привід дії ВДВС щодо стягнення штрафу, пред'явленого компанії ДАБК, банк ініціював судове провадження, в ході якого по відношенню до "Лекс Холдинг" як позивачу робляться численні спроби незаконного обмеження прав.