Індекс довіри інвесторів в єврозоні оновив максимум з 2007 року

Індекс довіри інвесторів в зоні євро в березні виріс до максимуму з 2007 року в 20,7 пункту з 17,4 пункту в лютому, свідчать дані дослідницької групи Sentix.

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Опитані агентством Рейтер аналітики прогнозували менше зростання індикатора - до 18,5 пункту з лютневої оцінки, повідомляє Прайм.

Індекс економічних очікувань в зоні євро в березні піднявся до 17,8 пункту з лютневих 14,3 пункту. Індекс поточних економічних умов також збільшився - до 23,8 пункту з 20,5 пункту місяцем раніше, до максимуму з 2011 року.

"Економічні очікування інвесторів знаходяться на підйомі у всіх основних регіонах світу... Ми вважаємо, що немає безпосередньої загрози для економічного процвітання", - йдеться в релізі Sentix.

За даними компанії, індекс довіри інвесторів до економіки Німеччини в березні зріс до 34,1 пункту з лютневих 31,3 пункту, індекс економічних очікувань - до 13,5 пункту з 11 пунктів. При цьому індекс поточних економічних умов в країні оновив максимум з 2011 року в 56,8 пункту проти 53,5 пункту в лютому.

Індекс довіри інвесторів Sentix розраховується однойменною дослідницькою групою. Він відображає рівень довіри інвесторів до економічних перспектив регіону. Зростання індексу свідчить про позитивні тенденції в економіці. Зниження індексу негативно впливає на фондовий ринок зони євро. Поточне дослідження проводилося 2-4 березня, в ньому взяли участь 1081 інвестор.