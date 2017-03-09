У Греції відзвітували про стан економіки

Згідно з новим звітом, ВВП у натуральному вираженні показав нульові зміни в порівнянні з 2015 роком.

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Опубліковані за день до цього дані свідчили, що у порівнянні з четвертим кварталом 2015 року ВВП знизився на 1,1%, в той час як перші оцінки говорили про зростання на 0,3% в четвертому кварталі, і в підсумку за 2016 рік спад становив або 0,05%, замість зростання за підсумками року на 0,3% порівняно з 2015 роком, повідомляє Прайм.

Згідно з новими даними, ВВП в 2016 році в натуральному вираженні досяг 184,5 мільярда євро в порівнянні з 184,5 мільярда євро в 2015 році, нульова зміна 0,0%", йдеться в повідомленні Elstat.

"ВВП у ринкових цінах в 2016 році становив 175,9 мільярда євро в порівнянні з 175,7 мільярда євро до 2015 року (зростання менше 0,1%)", - йдеться у звіті.

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У новому повідомленні наголошується, що це "перша оцінка валового внутрішнього продукту за 2016 рік".

Ця оцінка вираховується з суми відповідних квартальних підсумків 2016 року без урахування сезонних коливань, після включення отриманих даних, або щомісячних (наприклад, даних платіжного балансу, зовнішньої торгівлі), або квартальних (даних робіт у сфері послуг, даних обстеження робочого потенціалу і даних уряду), йдеться в документі.

Нова публікація підтверджує оцінки уряду про те, що спад в економіці закінчився, хоча зростання виявилося майже нульовим.

Зараз уряд Греції веде переговори з кредиторами з метою завершення другої оцінки програми реформ, і одним із ключових аргументів кабінету міністрів на переговорах було те, що грецька економіка повернулася до зростання. Попередня публікація Elstat спростувала ці заяви.

Нові дані статистичної служби очікуються у квітні.