Південна Корея розширила торгове ембарго проти КНДР, повідомляє Yonhap з посиланням на міністерство торгівлі, промисловості і енергетики країни.

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Міністерство, зокрема, розширило список матеріалів подвійного призначення для військових або цивільних цілей, які заборонено поставляти в КНДР.

До цього списку увійшли матеріали, здатні поглинати електромагнітні хвилі; обладнання для виробництва металевих сплавів та виготовлення продукції з складних сплавів, передає RNS.

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Крім того, під заборону на постачання потрапили також 89 матеріалів, які можуть бути використані для створення ядерної зброї і 41 матеріал, що потрібен під час розробки ракет.

Нагадаємо, 6 березня 2017 року Reuters повідомило про запуск Пхеньяном чотирьох ракет, які пролетіли 1000 км, три з них впали в японській виключній економічній зоні.