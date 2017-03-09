Кабмін перейшов на електронний документообіг

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Уряд перейшов на електронний документооборот. Обсяг документів, зокрема звернення громадян, які обробляють урядові структури, досить великий. Тепер щодня більш як 3000 документів пересилаються центральними органами влади в електронному вигляді», - зазначив глава уряду.

Він також підкреслив, що робота з електронними документами заощаджує час і витрати на папір. «Також це підвищує можливості контролю за якістю виконаних рішень. Без електронних технологій працювати в ХХІ столітті неможливо. Рухаємося далі», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді оновили обладнання і програмне забезпечення для роботи під час засідань Кабінету міністрів. Створений і вдосконалений програмно-апаратний комплекс інформаційно-медійного супроводу засідань уряду дає змогу забезпечити сучасними аудіовізуальними системами і засобами різноманітні заходи - засідання, наради тощо.