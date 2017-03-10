Кабмін скоротив перелік товарів подвійного використання

Кабінет міністрів України в рамках процесу дерегуляції скоротив перелік товарів подвійного використання на 53 групи товарів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

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Як зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, цей крок дозволить привести перелік таких товарів у відповідність з міжнародним законодавством і дозволить спростити їх проходження через митниці.

За його словами, з переліку таких товарів будуть виключені портативні рентген-апарати, ендоскопи, портативні фото - та відеотехніка.

"Це стосується не лише імпорту товарів, але й експорту українських товарів. Це полегшує експорт з України. І дає більше можливостей для прориву нашої вітчизняної промисловості", - зазначив чиновник.

За його словами, загальна вартість 53 груп товарів, які звільняються від зайвого контролю і виробляється в Україні, становить 1,8 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році В Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.