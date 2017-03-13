Японія допоможе Саудівській Аравії знизити залежність від нафти

08:51, 13 березня 2017
Різне
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Лідери двох країн домовилися створити економічну зону.

Ілюстрація REUTERS

Японія допоможе створенню спеціальної економічної зони в Саудівській Аравії для реалізації трьох десятків проектів співробітництва між двома країнами, такої домовленості досягли в понеділок лідери двох країн, передає агентство Кіодо.

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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і саудівський король Салман, який перебуває з візитом у Японії, провели зустріч в Токіо слідом за переговорами на міністерському рівні, які відбулися в жовтні 2016 року в Ер-Ріяді, повідомляє Прайм.

За даними Кіодо, нинішня домовленість спрямована на диверсифікацію економіки Саудівської Аравії, тобто на зниження залежності країни від нафти. В проектах співпраці передбачено участь як державних, так і приватних компаній двох держав.

Як повідомило раніше агентство Дзідзі, Японія готова надати Саудівській Аравії допомогу в розвитку інфраструктури, медицини, туризму, а також в галузі відновлюваної енергії.

В результаті падіння світових цін на нафту останнім часом фінансова ситуація в Саудівській Аравії, економіка якої спирається на експорт нафти, погіршилася. Навесні 2016 року уряд цієї країни висунув план реформування економіки, спрямований на її диверсифікацію.

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Теги: #нафта#Аравія