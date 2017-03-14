Адміністрація Дональда Трампа хоче вдвічі скоротити фінансування ООН - Foreign Policy

Співробітники Держдепартаменту США отримали розпорядження знайти можливість скоротити на 50% фінансування миротворчих проектів Організації Об'єднаних Націй, фонду ЮНІСЕФ та програми розвитку ООН, пише газета Foreign Policy з посиланням на джерела.

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір знизити внески у фонд Всесвітньої продовольчої програми і програми щодо біженців. Джерела Foreign Policy, крім того, припускають повне припинення фінансування Фонду ООН в області народонаселення і Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які не користуються популярністю серед консервативних представників адміністрації американського президента.

Читайте такожСБ через Трампа знизив прогноз зростання світової економікиЯк пише видання, Білий дім запланував у четвер, 16 березня, опублікувати свою бюджетну пропозицію на 2018 рік, яка, як очікується, буде включати скорочення до 37% витрат на Державний департамент, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та інші програми іноземної допомоги, включаючи ООН.

Натомість Вашингтон збільшить витрати на оборону країни на 54 млрд доларів.

В кінці минулого місяця адміністрація Трампа стверджувала, що запропоноване скорочення бюджетних асигнувань допоможе компенсувати передбачуване зростання витрат на оборону на 54 млрд доларів.

Якщо Вашингтон відмовиться виконувати свої зобов'язання з фінансування програм ООН, Сполучені Штати можуть позбутися права голосу в Генасамблеї всесвітньої організації. Інші країни - члени ООН не зможуть самостійно поповнити цю суму і покрити бюджет організації, пише Foreign Policy.

Бюджетні плани Трампа стикаються з сильним обуренням в конгресі, лідери партій висловили занепокоєння з приводу різких скорочень бюджету Державного департаменту і вважають, що "бюджет президента, швидше за все, не пройде".