Віце-прем'єр РФ знайшла в країні "унікальне явище" – мільйони "працюючих бідних"

Віце-прем'єр РФ Ольга Голодець заявила, що тип бідності, що переважає в Росії, є унікальним соціальним явищем — бідністю працюючого населення.

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За словами віце-прем'єра, в Росії близько 5 млн людей працюють, але при цьому отримують настільки маленьку зарплату, що залишаються за межею бідності.

Говорити про підвищення продуктивності праці можна буде тільки після того, коли люди, які працюють в Росії, перестануть отримувати зарплати менші за прожитковий мінімум, впевнена віце-прем'єр Ольга Голодець. Поки ж таких людей в країні мільйони, що, за словами віце-прем'єра, призвело до формування унікальної ситуації, коли працюючі люди залишаються за межею бідності.

«Та бідність, що сьогодні в країні є і фіксується, це бідність працюючого населення. Це унікальне явище в соціальній сфері — працюючі бідні», — заявила Голодець, передає РБК.

За словами віце-прем'єра, зарплати на рівні мінімального розміру оплати праці (7,5 тис. руб.) зараз отримують в Росії приблизно 4 млн 910 тис. осіб. І це при тому, що прожитковий мінімум для працездатного населення за підсумками третього кварталу 2016 року визначено в 10 678 тис. руб.

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«У нас немає такої кваліфікації, яка гідна такої зарплати — 7,5 тис. руб. Навіть якщо людина тільки закінчила освітню школу, то її праця має оцінюватися на дещо іншому рівні», — пояснила Голодець, закликавши «скласти спільний захід разом з бізнесом», щоб звернути увагу на підприємства, які платять низькі зарплати.

На початку лютого 2017 року міністр праці і соцзахисту РФ Максим Топілін прогнозував, що МРОП в Росії може бути доведений до рівня прожиткового мінімуму протягом трьох-п'яти років.

Згідно з даними Росстату, в січні—вересні 2016 року за межею бідності проживали 20,3 млн росіян, або 13,9% населення країни. Однак Ольга Голодець в середині грудня 2016 року попередила, що бідних в Росії набагато більше.

За підрахунками експертів ВШЕ, в 2016 році труднощі з купівлею продуктів або одягу відчував 41% росіян (при цьому у 11% жителів країни грошей не вистачає навіть на продукти), але більшість з них власне матеріальне становище поганим або дуже поганим не вважають. На думку аналітиків, це говорить про «звикання громадян до зниження споживчих стандартів».

У січні 2017 року Росстат вперше з жовтня 2014 року зафіксував зростання реальних наявних доходів росіян, однак головною причиною цього була названа виплата пенсіонерам «відступних» за відмову від повноцінної індексації пенсій в 2016 році в розмірі 5 тис. руб.

На початку березня експерти холдингу «Ромір» повідомили, що росіяни посилюють заходи економії і в лютому їхні реальні витрати виявилися меншими (з поправкою на інфляцію), ніж протягом попередніх чотирьох років.