Нафтопровід розбрату: суд США відхилив чергове прохання індіанців щодо заборони Dakota Access, який дозволив Трамп

Окружний суд США відхилив прохання індіанського племені сіу про видачу термінової судової заборони, спрямованої на запобігання початку подачі нафти в частину трубопроводу Dakota Access в штаті Північна Дакота, повідомляє агентство Рейтер.

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Згідно із заявою суду, така заборона суперечить суспільним інтересам. Як сказано в рішенні судді округу Колумбія Джеймса Боасберга, суд визнає, що початок прокачування нафти може завдати непоправної шкоди релігійним вченням членів племені, однак заборона також завдасть значної шкоди компанії Dakota Access у фінансовій та логістичній галузях.

Раніше суддя відмовився призупинити будівництво останньої ділянки нафтопроводу, як про це просили індіанці.

Проект, який мав запрацювати ще минулого року, зіткнувся з затримкою через протести кількох сотень активістів, які побоювалися, що він може негативно позначитися на якості питної води та призвести до "осквернення священних земель" індіанців, передає Прайм.

У грудні 2016 року влада США пішла назустріч протестам та погодилася переглянути маршрут труби. Проте в січні президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення будівництва нафтопроводу.

У відповідь представники племені сіу спробували зупинити проект, апелюючи до того, що прокладка труби дном священного для них озера Оахе зробить неможливим виконання ними релігійних обрядів і порушить водопостачання племені.