Нафтопровід розбрату: суд США відхилив чергове прохання індіанців щодо заборони Dakota Access, який дозволив Трамп
У грудні 2016 року влада США пішла назустріч протестам та погодилася переглянути маршрут труби. Проте в січні президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення будівництва нафтопроводу.
Окружний суд США відхилив прохання індіанського племені сіу про видачу термінової судової заборони, спрямованої на запобігання початку подачі нафти в частину трубопроводу Dakota Access в штаті Північна Дакота, повідомляє агентство Рейтер.
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Згідно із заявою суду, така заборона суперечить суспільним інтересам. Як сказано в рішенні судді округу Колумбія Джеймса Боасберга, суд визнає, що початок прокачування нафти може завдати непоправної шкоди релігійним вченням членів племені, однак заборона також завдасть значної шкоди компанії Dakota Access у фінансовій та логістичній галузях.
Раніше суддя відмовився призупинити будівництво останньої ділянки нафтопроводу, як про це просили індіанці.
Проект, який мав запрацювати ще минулого року, зіткнувся з затримкою через протести кількох сотень активістів, які побоювалися, що він може негативно позначитися на якості питної води та призвести до "осквернення священних земель" індіанців, передає Прайм.
У грудні 2016 року влада США пішла назустріч протестам та погодилася переглянути маршрут труби. Проте в січні президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення будівництва нафтопроводу.
У відповідь представники племені сіу спробували зупинити проект, апелюючи до того, що прокладка труби дном священного для них озера Оахе зробить неможливим виконання ними релігійних обрядів і порушить водопостачання племені.