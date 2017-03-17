ЄС може оштрафувати Facebook, Google і Twitter за порушення прав користувачів

Влада ЄС пригрозила накласти штраф на компаніїFacebook, Twitter і Google за порушення прав користувачів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

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У ЄС вимагають від інтернет-гігантів змінити угоди про користування соціальними мережами, оскільки вони порушують встановлені в Європі права користувачів.

Листи з попередженнями були направлені керівництву компаній ще в грудні 2016 року. У числі претензій була вимога виключити положення про те, що користувачі можуть подавати позови лише у судах Каліфорнії, де зареєстровані компанії. Це суперечить європейському законодавству, за яким користувачі мають право подавати позови до компаній за місцем проживання, передає РБК.

Крім того, в ЄС зажадали змінити підхід компаній до спонсорського контенту і передбачити право споживачів розірвати угоду про користування соцмережами.

Як повідомило джерело, цього тижня представники компаній обговорили висунуті умови з профільними відомствами ЄС. Протягом місяця Facebook, Twitter і Google повинні змінити умови використання соціальних мереж. В іншому випадку на них буде накладено штраф.

У квітні 2016 року Єврокомісія звинуватила Google в порушенні антимонопольного законодавства. Претензії влади ЄС викликав той факт, що в ліцензійній угоді на використання магазину додатків Play Store була вимога використовувати в якості попередньо встановленого браузеру Google Chrome, а також сервіс Google Search.

У листопаді 2016 року Google опублікувала відповідь на пред'явлені претензії, в якій попередила про «негативні наслідки» такого підходу до антимонопольного регулювання.