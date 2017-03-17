У Росії друзів Путіна, які потрапили під санкції, звільнять від податків

Державна дума РФ прийняла в другому читанні законопроект, який дає можливість росіянам, які потрапили під санкції, не платити податки в Росії, повідомляє "Радіо Свобода".

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Автор поправок, голова комітету Держдуми з бюджету і податків Андрій Макаров заявив, що вони потрібні в тих випадках, коли росіянин, який потрапив під санкції, за європейськими законами повинен звітувати про податки за кордоном. Це пов'язано з тим, що у нього там є компанії, майно або доходи. Однак через санкції такі люди змушені жити в Росії, і отже звітувати про податки перед Федеральною податковою службою. Новий закон дозволить їм платити податки в Європі, незважаючи на постійне проживання в Росії.

У чиїх інтересах конкретно приймаються поправки, невідомо.

В американський санкційний список включені 56 росіян, європейський – 157 громадян Росії та України – за їхню роль в анексії Криму і підтримку проросійських сепаратистів на сході України. Серед них підприємці Роман і Аркадій Ротенберг, Геннадій Тимченко, яких вважають близькими друзями президента Путіна.