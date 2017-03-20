Лукашенко йде на "рекорд": розпорядився до 1 травня працевлаштувати всіх безробітних Білорусі

До 1 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав працевлаштувати всіх безробітних в країні. І, зокрема, замінити ними комунальну техніку, експлуатація якої, за словами глави держави, обходиться занадто дорого, пише «Газета.Ru».

«Це - ідеологічний, моральний декрет. Ніяких там великих грошей держава не отримає. Метою цього декрету є одне — змусити працювати тих, хто має і хто може. Це головне», — заявив білоруський президент на нараді про актуальні питання розвитку країни. Нараду було зібрано в терміновому порядку — на тлі хвилі протестів проти «податку на нероб», що охопила всі регіони країни.

На нараді Олександр Лукашенко був змушений публічно поступитися опозиції. Він заявив, що виконання «Декрету про тунеядство» призупиняється як мінімум до кінця року. Це, однак, не збило хвилю протестів у регіонах. Тоді ж президент доручив до 1 травня вирішити питання працевлаштування всіх безробітних.

Читайте також"Майже революція" в Білорусі: балансування Лукашенко і страх Путіна перед новим Майданом - ForbesОфіційно в країні дуже низький рівень безробіття - 0,9% від економічно активного населення на початок лютого. В реальності люди, опинившись без роботи, просто не реєструються як безробітні. Справа в тому, що в Білорусі допомога по безробіттю становить всього близько $10 в місяць, виплачується лише певний термін, а зареєстрований як безробітний зобов'язаний регулярно виходити на безоплатні громадські роботи — зазвичай просто мести вулиці.

Фактичний рівень безробіття за 2016 рік склав 5,8% від економічно активного населення. Примітно, що це теж державна офіційна статистика — дані статистичного відомства Белстату за підсумками обстеження домашніх господарств.

При цьому податкове відомство з листопада 2016-го по лютий 2017-го розіслало понад 470 тис. повідомлень про оплату грошового збору «дармоїдами». Тобто, «лист щастя» отримав кожен 10-й працездатний білорус. Це вже підводить до 10-відсоткового рівня прихованого безробіття в країні.

Не можна сказати, що приховане безробіття уряд не бачив. Останні два роки і президент, і прем'єр-міністр Білорусі говорять про створення робочих місць з доведенням планів для кожного міністерства, з урахуванням ситуації в кожному регіоні. У результаті, за офіційними даними за 2016 рік, в країні створили близько 54 тис. нових робочих місць. З іншого боку, за оцінкою білоруського економіста Лева Марголіна, тільки через погане адміністрування на держпідприємствах Білорусь щорічно втрачає близько 70 тис. робочих місць.

Але тепер, коли економічна криза через «податок на нероб» переросла у політичну, у Білорусі хочуть одним махом працевлаштувати всіх безробітних. Причому зробити це якраз до свята праці.

«По працевлаштуванню безробітних — я вже говорив про тих, хто веде асоціальний спосіб життя, вони у нас є — п'яниці, алкоголіки, ті дійсно дармоїди, як їх називали раніше. До них одні методи примусу до праці. Тих, хто по нещастю опинився без роботи, ми повинні прийняти кожного, і не тільки в службі зайнятості, а в органах влади, і надати допомогу, — сказав Лукашенко. — Але люди повинні розуміти, що вони, насамперед, повинні шукати собі роботу. А ми їм повинні допомогти. До 1 травня всі повинні бути працевлаштовані. І запам'ятайте, в якій би я район не приїхав, мій помічник виїде туди заздалегідь і запросить публічно безробітних людей до мене на зустріч. І не дай бог після 1 травня такі люди будуть».

За словами президента, в Мінську на роботах з благоустрою території часом задіяна дорога техніка, «експлуатаційні та амортизаційні витрати на яку значно перевищують вартість ручної праці».

«Треба визначити місця, куди повинні прийти люди за роботою, створити бригади, групи, які будуть висаджувати ліс, будувати паркани, фарбувати, прибирати територію, копати, возити, носити та інше. І ми займемо всіх людей», — заявив глава Білорусі.

Виходить, тепер чиновникам доведеться організувати оплачувані громадські роботи. Порахуємо: розіслано 470 000 повідомлень, сплачено 10%, залишається більше 400 000. Вистачить на всіх лопат?

Є у цього питання ще один нюанс, вже рівня анекдоту. Все на тій же нараді 9 березня Олександр Лукашенко наказав чиновникам працевлаштувати своїх коханок і коханців.

«Я звертаюся до державних службовців та інших значущих в країні осіб: працевлаштуйте, будь ласка, своїх дружин, чоловіків, коханок і коханців, рідних і близьких. Тих, хто повинен і може працювати. Якщо дружина або коханка хвора, ну що ж, будемо лікувати. Якщо можуть працювати і повинні, вони максимум з 1 квітня мають бути на роботі, — заявив глава Білорусі. — Ви можете сказати: так вони заплатять 200 доларів в рік. Ні, бажано, щоб вони були на роботі. Я не хочу називати конкретні прізвища. Полковник Шпегун (начальник Оперативно-аналітичного центру при президенті Сергій Шпегун. — «Газета.Ru») повинен взяти це питання на контроль і мені доповісти після 1 квітня».

У ХХ столітті найбільш вдало громадські роботи для подолання кризи використовували два відомих політика: Беніто Муссоліні і Франклін Рузвельт. При Муссоліні в Італії навіть існувало окреме міністерство громадських робіт. Враховуючи високий рівень безробіття в країні після Першої світової, одним з досягнень внутрішньої політики уряду Муссоліні в 1924-1933 роках вважається успіх програми громадських робіт — осушення Понтійських боліт. Ці величезні болота під Римом багато століть створювали велику проблему — були розсадником малярії.

Також завдяки громадським роботам за 10 років в Італії було побудовано 8 тис. км автомобільних доріг (в їх числі перша в Європі автомагістраль вищого класу) і 400 нових мостів. Був споруджений колосальний акведук для подачі води в посушливу Апулію. Було реконструйовано основні залізничні магістралі.