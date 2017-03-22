Уряд продовжив до травня строк ідентифікації "Ощадбанком" переселенців

Кабінет міністрів України продовжив на один місяць - до травня строк ідентифікації державним "Ощадбанком" вимушених переселенців.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"На прохання "Ощадбанку", який проводить фізичну ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, пропонується продовжити термін такої першої ідентифікації на один місяць", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи постанову.

Як повідомляв УНІАН, державний "Ощадбанк" з 1 липня 2016 року одноосібно здійснює виплату пенсій, соціальної допомоги та компенсацій, призначених державою внутрішньо переміщеним особам, виключно через свої рахунки, мережа установ і пристроїв.