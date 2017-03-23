Кабмін зобов'язав держпідприємства публікувати інформацію про їх діяльність на сайтах

Кабінет міністрів України зобов'язав державні унітарні підприємства, а також підприємства, в структурі власності яких частка держави становить 50% і більше, публікувати інформацію про їх діяльність на власних сайтах.

Відповідну постанову Кабміну розміщено на урядовому порталі.

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Згідно з документом, підприємства мають публікувати квартальну і річну фінансові звітності, статут, структуру власності, аудиторські звіти, біографічні довідки керівництва підприємств та членів наглядової ради, а також відомості про договори і фінансових операціях.

Згідно з постановою, держпідприємства мають опублікувати всю необхідну інформацію у двомісячний термін.

Як повідомляв УНІАН, близько половини державних органів, органів місцевого самоврядування та державних підприємств в Україні не опублікували дані про використання бюджетних коштів на державному офіційному інформаційному веб-порталі E-DATA, тим самим порушивши закон про відкритість використання публічних коштів.