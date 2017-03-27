Гройсман розраховує на запуск вільної торгівлі між країнами ГУАМ цього року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на запуск зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) в 2017 році.

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Про це він заявив на саміті ГУАМ в Києві.

«Я б хотів закликати міністерства економіки наших країн бути більш рішучими, завершити і підписати всі необхідні документи найближчим часом - я маю на увазі додаткові протоколи, - і тоді ми зможемо в 2017 році запустити повноцінний механізм вільної торгівлі між країнами», - сказав прем'єр.

Також глава українського уряду зазначив, що країни ГУАМ мають великі перспективи співпраці у рамках китайського проекту «Шовковий шлях», покликаного створити ефективні транзитні коридори на території Євразії.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова).

За результатами засідання передбачається підписання документів делегаціями Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.

В рамках саміту країн-учасниць голови урядів також візьмуть участь у бізнес-форумі «ГУАМ - територія вільної торгівлі та транзиту».

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року країни ГУАМ провели переговори про створення зони вільної торгівлі та забезпечення безперешкодного транзиту.

ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році, до складу якої до 2005 року входив також Узбекистан. Характерною рисою організації спочатку стала орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори союзу діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було послаблення економічної, передусім енергетичної, залежності держав, що увійшли до нього, від Росії та розвиток транзиту енергоносіїв за маршрутом Азія (Каспій) - Кавказ - Європа в обхід території Росії.