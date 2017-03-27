Порошенко не ветуватиме зміни до закону про е-декларування, але хоче поправок - TI

Президент України Петро Порошенко не буде ветувати зміни до закону про е-декларуванні, але готовий до можливого внесення поправок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Читайте такожПорошенко обіцяє сьогодні провести консультації щодо змін до закону про е-декларування

Говорячи про результати зустрічі представників громадських організацій з президентом України, Юрчишин зазначив, що глава держави доніс до них дві ключові позиції.

"Оскільки законопроект пріоритетно планувався як скасування декларування для військових, він, як головнокомандуючий, не може взяти на себе повноваження накласти на нього вето. Так, військові з 1 квітня не повинні декларуватися. Особливо ті, які в зоні АТО", - сказав він.

Крім того, друга позиція президента, як зазначив Юрчишин, - "він вважає нікчемними, фактично, поправки, які були внесені, неякісними". "І він готовий ініціювати створення робочої групи з напрацювання законопроекту, який ці поправки суттєво перегляне. Про дискусійних частинах скажуть мої колеги, виправлять. І він готовий, як президент, за умови погодження з ним цих поправок, внести їх як невідкладні", - сказав громадський активіст.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), яке звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Сьогодні, 27 березня, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту цей закон.