Іноземці готові вкладати кошти в проекти видобувної галузі в Україні

Компанія з іноземними інвестиціями Avellana Gold зацікавлена фінансувати проекти з видобування корисних копалин в Україні. Про це заявив генеральний директор компанії Брайян Севідж на зустрічі з профільними міністерствами.

«За місяць до прийняття рішення щодо придбання активів в Україні я мав коротку розмову з Володимиром Гройсманом. Прем’єр-міністр запевнив мене, що український уряд максимально сприятиме іноземним інвесторам, – зазначив Брайан Севідж, генеральний директор Avellana Gold. – Державний підхід до залучення інвестицій за останній рік дійсно змінився, і я не шкодую про своє рішення фінансувати проекти видобувної галузі в Україні».

Сьогодні компанія Avellana Gold займається реалізацією проекту з розвитку Мужіївського родовища поліметалів, що в Закарпатській області. Як було зазначено в ході зустрічі, завдяки іноземним інвестиціям тут планують розпочати масштабне виробництво на 500 робочих місць з перспективою на 20-40 років.

«Державі потрібні такі інвестиційні проекти, як розробка Мужіївського родовища. І ми готові вивчати детальніше цей проект та продовжувати діалог з компанією Avellana Gold», – повідомив Максим Нефьодов, заступник міністра з економічного розвитку і торгівлі України.

Компанія Avellana Gold займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та сусідніх країнах на території Східної Європи. У 2016 році Avellana Gold придбала підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалевих руд у Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).