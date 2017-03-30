Україна опустилася на 3 пункти в рейтингу ООН за Індексом людського розвитку

Україна посіла за підсумками минулого року 84-е місце з 188 країн за Індексом людського розвитку (ІЛР), який щороку формується під егідою Програми розвитку ООН (ПРООН), що на 3 пункти нижче порівняно з попереднім результатом.

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Такі дані містяться у доповіді про людський розвиток за 2016 рік, представленому сьогодні в Києві координатором системи ООН в Україні, координатором з гуманітарних питань, постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Нілом Вокером.

Значення Індексу людського розвитку України склало 0,743 пункту. Цей показник відноситься до високій категорії людського розвитку і ставить країну на 84-ю позицію з 188 країн і територій", - йдеться у звіті ПРООН.

У документі наголошується, що рейтинг України відповідає рівню Вірменії і є показником вище середнього значення для країн з високим рівнем людського розвитку і нижче середнього для країн Європи та Центральної Азії.

При цьому значення індексу для Казахстану становить 0,794 (56-е місце в рейтингу), Росії – 0,804 (49-е місце). Однак індекси України, Казахстану і Росії, скориговані на нерівність громадян, складають 0,690, 0,714 і 0,725 відповідно. Як наголошується в документі, коефіцієнт людського нерівності в Україні становить 7,2%, у Казахстані – 10% і в Росії – 9,6%.

У той же час, як зазначила під час презентації заступник директора ПРООН в Україні Блерта Села, в Україні спостерігається поліпшення за двома показниками. Зокрема, тривалість життя збільшилася на 1,3 року, і на 2,9 року збільшилася тривалість отримання освіти.

«Але коли ми повертаємося до основним показником, який включає валовий національний дохід на душу населення, то тут Україна знаходиться нижче середнього показника, і це нас дуже турбує», - зазначила вона.

У документі також вказується Індекс гендерного розвитку, який визначається на основі Індексу людського розвитку окремо для чоловіків і жінок і показує рівень гендерної нерівності в країні. Індекс гендерного розвитку України склав 1,000, що говорить про практично рівні права жінок і чоловіків щодо рівня здоров'я, освіти і розпорядження економічними ресурсами.

У той же час за Індексом гендерної нерівності Україна займає 55-е місце з 159 країн. Даний індекс визначає нерівність чоловіків і жінок за рівнем репродуктивного здоров'я (враховується материнська смертність і народжуваність серед підлітків, можливостей враховується частка жінок із вищою освітою, а також їхня присутність у парламенті) і економічної активності (частка жінок на ринку праці). Казахстан за цим показником займає 42-е місце, Росія – 52-е.

За даними дослідження, в Україні жінки мають 12,1% місць у парламенті, 94,3% дорослих жінок мають як мінімум середню освіту порівняно з 96% чоловіків. При цьому частка жінок та чоловіків на ринку праці складає 52,2% і 67,4% відповідно.

Довідка УНІАН. Доповідь про людський розвиток Програми розвитку ООН є незалежним виданням, містить альтернативний погляд на критичні питання розвитку людини у сучасному світі. Аналіз проводиться незалежною міжнародною групою вчених, а його результати видаються під егідою ПРООН.