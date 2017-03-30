Лукашенко запропонував Туркменістану продавати продукцію на ринок ЄС через Білорусь

Білорусь готова забезпечити Туркменістан логістичними центрами для організації постачання продукції в Європу, заявив Олександр Лукашенко 30 березня на переговорах з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, передає БЕЛТА.

"Ви можете продавати свою продукцію з території Білорусі на європейський преміальний ринок. Ми забезпечимо вас логістичними центрами, складами, обладнанням - у нас дуже бурхливо це розвивається зараз. Подивіться, що вам вигідно в Європі продавати, шляху ми визначимо", - сказав Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що такою можливістю скористався Китай, додавши, що багато країн побачили в Туркменістані своєрідний плацдарм, звідки можна торгувати з великими регіонами, поставляючи товари в тому числі в Іран, Пакистан, Індію та арабські країни.

"Ви все зробили для того, щоб залучити сюди не тільки інвестиції, але й інтереси провідних країн та компаній зі всього світу. Це завдяки вашій ідеї з розвитку логістики, транспортних коридорів", - сказал Лукашенко.

"Нам треба визначитися і вибрати коридор, по якому повинні пересуватися наші вантажі сюди і особливо звідси, тому що через три-п'ять років запустять велику нафтохімічну галузь у вигляді декількох, семи-десяти, заводів, і ця продукція нам буде потрібна, в тому числі і на "Могилевхімволокні", - зазначив Лукашенко. - Я вже не кажу про бавовну - традиційний товар, який ми перспективними залізними, автомобільними дорогами можемо отримувати в Білорусі".