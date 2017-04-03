Безробіття в Євросоюзі знизилося до мінімуму з 2009 року

Безробіття в єврозоні в лютому становило 9,5% (мінімальна позначка з травня 2009 року), зменшившись порівняно з показником січня в 9,6%, йдеться в звіті європейського статистичного агентства Євростат.

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При цьому безробіття в ЄС в лютому знизилося до мінімального рівня з січня 2009 року до 8% у порівнянні з показником січня в 8,1%, передає Прайм.

Роком раніше безробіття в єврозоні у звітному місяці становило 10,3%, а в ЄС - 8,9%. В абсолютному вираженні кількість безробітних в ЄС в лютому 2017 року становила 19,750 мільйона осіб, в зоні євро - 15,439 мільйона осіб.

Найнижче безробіття серед країн ЄС за підсумками лютого зафіксоване в Чехії (3,4%) та Німеччині (3,9%). Найвищий рівень безробіття спостерігався в Греції (остання оцінка в 23,1% зроблена в грудні 2016 року) та Іспанії (18%).