Рада ввела єдине правило перетину перехресть з круговим рухом

Верховна Рада ухвалила закон про єдине правило перетину перехресть, де організовано круговий рух, згідно з яким перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

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За ухвалення відповідного закону №4246 «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про дорожній рух» (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)» проголосували 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат України Михайло Папієв повідомив, доповідаючи законопроект, що цей документ запроваджує європейську норму, яка діє в усіх країнах.

«Законопроектом надається перевага в русі на перехресті, де організовано круговий рух, транспортним засобам, які вже рухаються по колу. До нас зверталися з проханням скасувати радянський принцип, коли головна дорога визначалася тим маршрутом, за яким перший секретар обкому партії їде до свого дому», - сказав він.

Папієв зазначив, що цей законопроект зменшить аварійність на дорогах і спростить правила дорожнього руху.

«Зараз, коли водій їде - знаків немає і потрібно вдивлятися, вгадувати, де головна. Давайте зробимо європейське правило, і кожна людина знатиме, як перетинати перехрестя з круговим рухом», - зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою, складна соціально-економічна ситуація в Україні призвела до відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків на автомобільних дорогах, а в кожному місті діє своє правило перетину перехресть з круговим рухом, що викликає аварійність на таких ділянках. Тому сьогодні у суспільстві затребувані зміни, якими запроваджувалися б єдині правила перетину транспортними засобами перехрестя, де організовано круговий рух.

Довідка УНІАН. Згідно з нинішніми нормами, перехрестя з круговим рухом не піддаються регулюванню і на них не передбачено встановлення світлофорів. Пріоритет руху в даному разі визначається дорожньою розміткою і відповідними знаками. Включення поворотів під час подолання цього дорожнього відрізка не є обов'язковою умовою, а необхідність їх використання доцільна лише в тому разі, якщо водій має намір здійснити перехід з одного ряду в інший.