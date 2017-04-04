Голова НКРЕКП не збирається звільнятися

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк заявив, що згідно з графіком ротації, який визначений законом про регуляторі і нещодавно був запущений в дію указом президента України, він буде звільнений у травні 2018 року.

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Про це голова Нацкомісії повідомив під час брифінгу, присвяченого рішенню НКРЕКП про виділення з тарифу на газ вартості його доставки (так званої "абонплати"), яке викликало багато критичних зауважень у президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і депутатів парламенту.

"Президент підписав указ (про запуск механізму ротації членів комісії – УНІАН). До кінця року більшість членів комісії вже звільниться. Два члена комісії і я будемо звільнені у травні 2018 року", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про свою можливу відставку в результаті прийнятого рішення про введення абонплати за газ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про НКРЕКП, який вступив в силу в грудні минулого року. Цей закон визначає порядок ротації членів комісії. Відповідно до закону, члени НКРЕКП будуть відібрані конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів призначав президент України. Для запуску механізму ротації 24 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.

28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата").

За оцінками експертів, це рішення призведе до зростання кінцевої вартості газу для тих споживачів (4,5 мільйона чоловік), які мають тільки газову плиту (без газового котла). Президент Порошенко закликав призупинити введення абонплати за газ. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.