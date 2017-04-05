Коновалюк: План Гройсмана зводиться до одного - побільше розпродати

Весь план уряду зводиться до трьох основних пунктів: розпродати залишки держпідприємств і українську землю і якнайбільше продавати збіжжя та лісу кругляка. Про це сьогодні заявив в ефірі радіо «Ера» економіст, лідер ВО «Нова Україна» Валерій Коновалюк, коментуючи Середньостроковий плану дій уряду Гройсмана до 2020 року.

Він зазначив, що план Гройсмана аматорський і порожній.

«Але незважаючи на це, в ньому ми можемо побачити реальні «плани уряду». Влада продовжує сліпо слідувати умовам, які ставить МВФ, і вже зараз планує розпродати залишки держвласності та українську землю. На словах Гройсман обіцяє відмовитися від орієнтації на ресурси в економіці, але на ділі – міняє на кредит від ЄС експорт лісу-кругляка», – зазначив Коновалюк.

Економіст впевнений, що заява уряду про публічну приватизації державних підприємств – це визнання в невмінні керувати ними.

«Насправді, уряд зізнався в своєму невмінні налагодити ефективне управління державною власністю. А тому вона готова з легкістю позбавитися від цієї непосильної ноші та доприватизувати недоприватизоване. З допомогою грошей, отриманих від приватизації, Кабмін сподівається залатати бюджетні дірки», – упевнений Коновалюк.

На думку економіста, влада повинна змінити пріоритети у розвитку країни, почати розвивати велике і дрібнотоварне промислове виробництво і спиратися насамперед на внутрішні ресурси.

«Разом з економістами і промисловцями ми розробили План перезапуску економіки, головна мета якого – перетворення України на індустріальну країну. Наш план розвитку країни передбачає розвиток вітчизняної промисловості, підтримку власного виробника і нову індустріалізацію», – резюмував Коновалюк.