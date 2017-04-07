Гройсман розповів, чого чекає від місцевої влади після проведення децентралізації

Місцева влада в регіонах України мають підвищити рівень відповідальності після проведення децентралізації, яка надає їм більше повноважень і фінансових ресурсів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на Щорічному круглому столі міських голів у Києві.

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"Для нас критично важливо, щоб на місцях відповідальність збільшувалася, щоб ми робили кроки (у рамках децентралізації - УНІАН), які дозволять людям бути більш причетними до прийняття рішень, щоб місцеві влади були ще більш відкритими", - сказав Гройсман.

За словами Гройсмана, влади окремих регіонів країни вже демонструють значний прогрес у цьому аспекті.

"Фактично це те, чого я хотів домогтися, впроваджуючи реформу децентралізації", - підкреслив глава уряду.

Також Гройсман зазначив, що місцеві влади починають концентрувати в своїх руках всі необхідні інструменти поліпшення якості життя населення, якими необхідно правильно скористатися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації виросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.