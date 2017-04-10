Суд знову повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно екс-топ-менеджера "Нафтогаза"

Солом'янський районний суд Києва вдруге повернув прокурору обвинувальний акт стосовно колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України", заступника гендиректора "Уктранснафти" Андрія Пасішника, обвинуваченого у незаконному впливі на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

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Як повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, клопотання сторони захисту про повернення прокурору обвинувального акту розглянуто в порушення вимог ст. 350 Кримінального процесуального кодексу України без з’ясування думки інших учасників судового провадження, зокрема, прокурора та потерпілого.

"Суддею не наведено мотиви прийнятого рішення, оскільки оголошено лише його резолютивну частину. Інформуємо, що повний текст ухвали буде оголошено 14 квітня о 09:30", - повідомили в САП і додали, що прокурор готує апеляцію на вказане рішення суду.

У прокуратурі нагадали, що вперше обвинувальний акт у справі Пасішника було повернуто прокурору ухвалою колегії суддів Солом’янського райсуду 4 серпня 2016 року.

7 листопада 2016 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував дане рішення суду і обвинувальний акт було повернуто до суду першої інстанції для розгляду в підготовчому засіданні.

"САП занепокоєна, що 22 квітня буде рік від скерування обвинувального акту до Солом’янського районного суду міста Києва, проте на сьогодні не відбулося жодного підготовчого засідання у справі", - наголосили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року "Нафтогаз України" тимчасово відсторонив від виконання обов'язків виконавчого директора Андрія Пасішника у зв'язку з розпочатим в Національному антикорупційному бюро України кримінальним провадженням.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому директора НАК "Нафтогаз" України Андрія Пасішника для того, щоб займатися нафтогазову галузь країни.

8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса Антикорупційне бюро України порушило кримінальну виробництво. Незабаром детективи Національного антикорупційного бюро України встановили факт здійснення Пасишником в період з 25 січня по 1 лютого 2016 року незаконного впливу на тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення пропозиції про його призначення заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.