Відтік капіталу з Росії з початку року зріс майже в 2 рази і перевищив $15 мільярдів
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ в I кварталі 2017 року становив $22,8 млрд порівняно з $12,9 млрд в I кварталі 2016 року.
Чистий відтік капіталу з Росії в I кварталі 2017 року зріс у 1,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року — до $15,4 млрд, повідомляє RNS з посиланням на ЦБ країни.
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У I кварталі 2016 року чистий відтік капіталу становив $8,8 млрд.
«Чисте вивезення капіталу приватним сектором, за оцінкою, склався на рівні $15,4 млрд і був сформований переважно операціями банківського сектора з нарощування іноземних активів. У той же час інші сектори в I кварталі виступили нетто-імпортерами капіталу, наростивши зовнішні зобов'язання», — йдеться в повідомленні ЦБ.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ в I кварталі 2017 року становив $22,8 млрд порівняно з $12,9 млрд в I кварталі минулого року.