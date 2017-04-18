Google пішов на мирову з російською антимонопольною службою – заплатить штраф

Федеральна антимонопольна служба РФ і компанія Google уклали мирову угоду, заявив заступник голови російського відомства Олексій Доценко.

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За його словами, Google в рамках мирової угоди зробить кроки для усунення порушень і заплатить штраф у 439 млн рублів ($6,75 млн), повідомляє Прайм.

"Сьогодні (17 квітня – ред.) федеральний суд затвердив мирову угоду між ФАС Росії і компанією Google, таким чином, майже дворічне судове протистояння закінчилося", - повідомив Доценко.

При цьому Google одноразово виплатить всі штрафи ФАС, в тому числі 1 млн рублів за невиконання розпорядження в термін, повідомила заступник начальника правового управління ФАС Лариса Вовківська. ФАС очікує, що Google виплатить всі штрафи швидше за зазначені в законі два місяці, додала вона.

Google також відкличе всі позови з судів про оскарження рішень ФАС, служба в свою чергу відкличе позов про примушення до виконання припису.

Термін дії мирової угоди становить 6 років і 9 місяців.

ФАС у вересні 2015 року визнала Google (в особі Google Inc. і Google Ireland) винною в порушенні закону про конкуренцію, зокрема, у зловживанні домінуючим становищем на ринку встановлених магазинів додатків в ОС Android. Відомство наказало компанії до 18 грудня 2015 року усунути порушення шляхом коригування договорів з виробниками пристроїв. Справу було порушено за скаргою "Яндекса".

За порушення антимонопольного законодавства ФАС оштрафувала Google на 438 мільйонів рублів, що становило 9% від обігу компанії на ринку магазинів мобільних додатків РФ за 2014 рік. Потім, на початку листопада, ФАС оштрафувала Google Inc. і Google Ireland Limited на загальну суму 1 мільйон рублів за невиконання в термін припису. Американська компанія оскаржила всі акти ФАС в суді.