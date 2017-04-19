МВФ: інфляція у Венесуелі перевищить 2000%
На думку аналітиків фонду, процес економічної рецесії у Венесуелі призведе країну до показника інфляції в 720% цього року і в 2068% - наступного.
Рівень інфляції у Венесуелі в 2018 році перевищить 2000%, йдеться в прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо розвитку світової економіки.
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На думку аналітиків фонду, процес економічної рецесії у Венесуелі призведе країну до показника інфляції в 720% цього року та в 2068% - наступного.
Канал NTN24 зазначає, що такі проектування засновані на монетизації наявного податкового дефіциту, яка проводилася владою Венесуели, вельми відчутних порушеннях в економічній політиці та серйозному обмеженні імпорту, передає Прайм.
У Латинській Америці найближчим "переслідувачем" Венесуели з поганими економічними показниками є Аргентина. Однак у неї рівень інфляції цього року прогнозується МВФ лише на рівні 25,6%.
Крім високої інфляції, Венесуелу очікує також падіння економіки у розмірі 7,4% в 2017 році, відзначають експерти фонду.
Зараз ситуація у Венесуелі набула важкого характеру на фоні дефіциту товарів, галопуючої інфляції та падіння доходів держави, зумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади.