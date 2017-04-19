"Купуй американське, наймай американців": Трамп підписав указ про захист виробників і ринку праці США

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Купуй американське, наймай на роботу американців", який посилює захист певних вироблених в США товарів і закликає до перегляду програми віз H-1B, яка сприяє роботі в США висококваліфікованих іноземних спеціалістів, з метою реформування цієї програми.

Про це повідомляє Голос Америки.

Підписання указу відбулося до розгляду Конгресом відповідного законопроекту про реформування системи робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B.

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Програма робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B популярна серед високотехнологічних компаній США. 85 000 віз щорічно надається в рамках цієї програми, що дозволяє компаніям залучати працівників технічних спеціальностей з усього світу і, не в останню чергу – програмістів з України.

Президентський указ посилає чіткий сигнал виконавчої влади США про початок перегляду системи залучення іноземних працівників, а також посилення захисту американських виробників у системі державних закупівель США.

"Лише найбільш кваліфіковані і високооплачувані працівники повинні мати доступ до цієї програми... адже зараз великим компаніям часто вигідніше звільнити працівників і наймати фахівців за кордоном. Зараз 80% працівників з H-1В отримують зарплати нижче середніх у галузі", – зазначив високопоставлений чиновник США під час брифінгу в Білому домі, присвяченому новому указу Трампа.

Інша частина указу – "купуй американське" – стосується посилення нагляду за виконанням вже існуючих положень щодо використання товарів американського виробництва для таких проектів як, наприклад, американська залізниця Amtrak. Протягом брифінгу високопоставлені чиновники Білого дому окремо відзначили необхідність захистити інтереси виробників сталевих слябів шляхом дотримання відповідних стандартів.

«Якщо використовується нижче стандарт ... сляби імпортуються з таких країн як Росія або Китай і тільки 10 відсотків виробництва сталі відбувається в Сполучених Штатах, що чинить негативний вплив на робочі місця».

Хоча поставки української сталі в США поки що незначні, більш жорсткі умови поставок для американських закупівель можуть вплинути на загальну ситуацію на світових ринках.