В Україні скоротилася кількість зареєстрованих безробітних

Рівень безробіття в Україні в березні 2017 року зменшився порівняно з лютим на 7,4%, в абсолютних цифрах - на 32,6 тисячі осіб, до 406,8 тисячі, повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних становить 1,5% населення працездатного віку.

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Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 32,4 тисячі осіб – до 332,8 тисячі. При цьому середній розмір допомоги у березні становив 2028 гривень проти 1923 гривень у лютому поточного року. Отримали роботу в березні 11,1% зареєстрованих безробітних проти 5,4% місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в березні становить 5 осіб, тоді як у лютому на одну вакансію претендувало 8 безробітних.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року склало 390,8 тисячі осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.