Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-керівників страхової компанії "Оранта"

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишніх голову наглядової ради НАСК «Оранта» Олега Спілку і члена наглядової ради Олександра Тимінського на прохання України. Про це УНІАН повідомили в юридичній фірмі «Ілляшев і Партнери», що представляє інтереси «БТА Банку (Казахстан) – найбільшого акціонера НАСК «Оранта».

За інформацією юристів, Спілка і Тимінський звинувачуються в розкраданні майна НАСК «Оранта» на суму більш як 10 млн дол. Згідно з матеріалами кримінального провадження, в 2008 році вони організували схему передачі підконтрольній фірмі прав на товарні знаки НАСК «Оранта». Ціна угоди становила 6 млн грн. Два місяці потому ті самі знаки були передані назад «Оранті» в оренду терміном на п'ять років, за що страхова компанія заплатила понад 65 млн грн. У 2009 році за аналогічною схемою було здійснено виведення коштів при продажу та зворотній купівлі НАСК «Оранта» часток у статутному капіталі ТОВ «Гарант-Асістанс», внаслідок яких компанії було завдано збитків у розмірі 16 млн грн.

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Також повідомляється, що Нацполіція пред'явила підозру громадянам Спілці й Тимінському за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) із санкцією до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, СК «Оранта» була заснована в 1921 році. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах». Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Української федерації страхування, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Ядерного страхового пулу та інших професійних об'єднань.

Основними власниками компанії є «БТА Банк», Казахстан (35,1700%), кіпрські компанії Backwood Holdings Limited (13,7400%) і Geswood Holdings Limited (11,2800%).

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