У "Нафтогазі" прокоментували затримання заступника голови правління компанії Переломи

Провадження, в рамках якого 20 квітня було затримано першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергія Перелому, не пов'язане з його роботою в холдингу, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Згідно з доступною НАК «Нафтогаз України» інформацією, провадження, в рамках якого вчора відбулося затримання першого заступника голови правління Сергія Переломи, не пов'язане з його роботою в «Нафтогазі», - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що «Нафтогаз» підтверджує незмінну готовність співпрацювати зі слідством і інформувати про подальший перебіг справи.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього голову Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка в рамках розслідування у справі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, в результаті чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 млн дол.

Того самого дня НАБУ затримало в рамках цієї справи і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому. Він також є фігурантом кримінальної провадження про завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 млн грн. Ця справа зараз розглядається в суді, а Перелома має статус обвинувачуваного.