У Twitter з'явився фейковий аккаунт голови НБУ Гонтаревої

У соціальній мережі Twitter з'явилася обліковий запис голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, аккаунт є фейковим, оскільки голова Нацбанку не має персонального облікового запису в жодних соціальних мережах.

За інформацією прес-служби, єдине джерело інформації в соцмережах про Національний банк та його керівництві – це канали центрального банку в Twitter і Facebook.

Як повідомляв УНІАН, хакери зламали сторінку в Twitter компанії Sony Music Global, після чого в записі з'явився запис про смерть співачки Брітні Спірс.