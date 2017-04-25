Голова Одеської ОДА Степанов: З початку року економіка області демонструє суттєве зростання

Обсяг промислового виробництва зріс на 8,7%, обсяг вантажних перевезень – на 14,3%, обсяг виконаних будівельних робіт – в 1,7 рази, обсяг роздрібної торгівлі – на 4,4%. Про це повідомив Голова Одеської ОДА Максим Степанов під час презентації свого звіту 100 днів діяльності на посаді, що відбулася 25 квітня у Одесі.

«Так само позитивну динаміку ми маємо і в частині виконання державного, місцевого та зведеного бюджетів Одеської області у першому кварталі цього року. Зокрема, державний бюджет в порівнянні з планом перевиконано на 18,4%, місцеві бюджети перевиконано на 12,2%, зведений бюджет перевиконано на 16,9%», - зазначив він.

Серед важливих для економіки області подій Степанов відзначив відновлення роботи Одеського припортового заводу у місті Южний, до чого значних зусиль доклало керівництво області, а також забезпечення підприємств області державними замовленнями завдяки співпраці з ДК «Укроборонпром».

«Понад 30 підприємств регіону долучаться до програми імпортозаміщення «Укроборонпрому». А загальний обсяг замовлень на цих підприємствах у 2017 році складе 140 млн. грн», - підкреслив він.

Торкнувшись теми залучення інвестицій у економіку Одеської області, Степанов зазначив, що на сьогоднішній день вже сформовано базу пріоритетних інвестиційних проектів, проведено переговори з понад 20 зарубіжними та українськими інвесторами, а також розпочато переговори із зарубіжними інвесторами по реалізації 8 інвестиційних проектів вартістю $200 млн. доларів у галузях енергетики, сільського господарства та інфраструктури.

За словами Голови Одеської ОДА, особливою гордістю для регіону за підсумками перших місяців 2017 року є значне зростання надходжень митних платежів. За перший квартал 2017 року надходження від митниці склали 4,8 млрд грн., що на 1,2 млрд грн, або на 33% більше плану. І на 58% або на 1,8 млрд. грн. більше, ніж за перший квартал 2016 року.

«У березні взагалі був поставлений рекорд Одеської митниці за весь час незалежності України. Надходження склали понад 2,2 млрд. грн. Як бачимо, для ефективного виконання митницею своїх обов’язків потрібні не скандали та піар, а злагоджена робота органів влади. Тому переконаний, що таку тенденцію в роботі митниці ми спостерігатимемо і надалі», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 22 березня у Одесі Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов презентував Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який отримав назву «Розумний регіон». Програма передбачає реалізацію 4 основних регіональних пріоритетів: «Підвищення якості управління регіональним розвитком», «Забезпечення конкурентоспроможної регіональної економіки», «Розвиток громад та людського потенціалу», «Забезпечення гідної якості життя».